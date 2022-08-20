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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

Военные РФ заявили о 13 сбитых снарядах РСЗО "Ольха" в районе Каховской ГЭС и Мелитополя

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинские снаряды в районе Каховской гидроэлектростанции.

"Сбиты в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и города Мелитополь Запорожской области", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он заявил, что за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

"В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования "Кракен" и подразделения иностранных наемников уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников", - сказал он.

Конашенков также сообщил, что ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области "практически полностью уничтожен" батальон 110-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины. Потери противника здесь - не менее двухсот убитыми и более 150 ранеными, сказал он.

По его словам, "в результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области, а также 212-го стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более двухсот человек".

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении за сутки семи складов с боеприпасами и горючим, семи пунктов управления, а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США.

"За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, в том числе 53-й механизированной бригады в районе Водяное, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледар Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника в 187 районах", - сказал Конашенков.

"Уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Галицыновка, Константиновка, Шабельковка Донецкой народной республики и Белая Криница Херсонской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, ликвидировано три склада горючего в районе Слобожанской Харьковской области, Константиновки и Галицыновки Донецкой народной Республики.

В районе Краматорска уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4969 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 20 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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