Лукашенко заявил, что в 90-е приказал Нацбанку "подпечатывать деньги"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что в 1990-е годы отдал Нацбанку распоряжение напечатать недостающие в бюджете деньги, выступление главы государства показал телеканал ОНТ.

"Была поставлена мною задача ни в коем случае не мельчить. Если бы мы тогда поделили хозяйства на мелкоту, мы бы погибли сегодня, мы бы были голодными. При той бедноте мы решили возвращать долги народу. А денег не было. (...) Сегодня я могу уже честно сказать, что тогда я отдал распоряжение председателю Нацбанка Петру Петровичу Прокоповичу: где не хватит, будем печатать", - сказал Лукашенко во время посещения хозяйства "Журавлиное" Пружанского района Брестской области в пятницу.

"Никому об этом ничего не говоря, мы, конечно, деньги подпечатывали. И отдавали на проекты аграрные. Я это говорю к тому, чтобы вы понимали, что ценой усилий всего белорусского народа - ведь девальвация всех коснулась, когда мы создавали объекты сельского хозяйства, - ценой труда всего белорусского народа (...) Только благодаря терпению белорусов, ну, и нашей настойчивости. Пошли и пошли. То есть сельское хозяйство сработало", - добавил белорусский президент.