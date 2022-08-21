Херсонские власти заявили, что переход на российский рубль может быть длительным

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Процесс перехода с гривны на рубль в Херсонской области может быть длительным, заявил председатель правительства региона Сергей Елисеев.

"Процесс (перехода на рубль - ИФ) будет мягким, плавным. Будет достаточно длительный переходный срок, чтобы мы перешли к одновалютной системе", - сказал Елисеев журналистам в воскресенье.

Он пояснил, что у жителей Херсонской области остаются сбережения в гривне.

"Я противник того, чтобы это были жесткие меры, чтобы мы людей в короткий промежуток времени насильственным порядком переводили в рублевую зону. Нам надо определиться, что делать с их накоплениями, которые в гривне", - добавил глава правительства.

В Херсонской области в настоящее время ходят две валюты - в магазинах можно расплатиться гривнами и рублями. Власти установили курс гривны к рублю в соотношении 1 к 1,5. К предпринимателям, которые не принимают к оплате российский рубль, по словам Елисеева, правоохранительные органы применяют меры административного воздействия.

При этом на территории региона не работают украинские банки, возможности обналичить средства в гривнах у населения нет. Выплата зарплаты, пенсий, социальных пособий осуществляется только в российских рублях.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.