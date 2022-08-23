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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

В ДНР заявили о предотвращении теракта

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Министерстве госбезопасности ДНР заявили о предотвращении теракта, намечавшегося на день референдума о вхождении региона в состав России.

По данным МГБ ДНР, агент украинских спецслужб Евгений Карпенко прошел обучение минно-взрывному делу в Чехии. "По завершении обучения он был направлен на территорию ДНР с целью совершения теракта в момент проведения референдума о вхождении республики в состав России", - заявил журналистам во вторник пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

Он добавил, что взрывчатку планировалось заложить в здании администрации Володарского района ДНР в день референдума. Бомба имеет начинку из осколков.

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