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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:16

Германия предоставит Украине военную помощь на 500 млн евро

Германия предоставит Украине военную помощь на 500 млн евро
Фото: dpa/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Власти Германии предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По данным агентства, в рамках этого пакета помощи ФРГ в ближайшие недели поставит Украине, в частности, средства борьбы с беспилотниками.

Ранее во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите "Крымская платформа" заявил, что Берлин и его партнеры договорились о новом пакете военной помощи Украине, включающего современные системы противовоздушной обороны.

Германия Украина Олаф Шольц
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