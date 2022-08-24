В ЛНР заявили об обстреле Попасной из РСЗО HIMARS

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные выпустили по подконтрольному ЛНР городу Попасная две ракеты из американских реактивных систем залпового огня "HIMARS", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по н.п. Попасная с применением американской РСЗО M142 HIMARS (2 ракеты)", - информирует представительство в своем телеграм-канале в среду.

О жертвах и пострадавших в результате обстрела не сообщается.