В ЛНР заявили об обстреле Попасной из РСЗО HIMARS
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные выпустили по подконтрольному ЛНР городу Попасная две ракеты из американских реактивных систем залпового огня "HIMARS", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по н.п. Попасная с применением американской РСЗО M142 HIMARS (2 ракеты)", - информирует представительство в своем телеграм-канале в среду.
О жертвах и пострадавших в результате обстрела не сообщается.