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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:22

В ЛНР заявили об обстреле Попасной из РСЗО HIMARS

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные выпустили по подконтрольному ЛНР городу Попасная две ракеты из американских реактивных систем залпового огня "HIMARS", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по н.п. Попасная с применением американской РСЗО M142 HIMARS (2 ракеты)", - информирует представительство в своем телеграм-канале в среду.

О жертвах и пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Хроника 24 февраля – 24 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Попасная ЛНР
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