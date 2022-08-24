Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на солнечно-синхронную орбиту Земли оптический спутник дистанционного зондирования Beijing-3B. Об этом сообщила в среду Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

24 августа в 11:01 (06:01 по Москве) ракета-носитель "Чанчжэн-2D" стартовала со спутником Beijing-3B с космодрома Тайюань и впоследствии вывела аппарат на намеченную орбиту, говорится в сообщении корпорации.

По данным CASC, выведенный аппарат оснащен технологией, позволяющей ему формировать изображения в высоком разрешении, сохраняя высокую маневренность и стабильность во время съемки. Планируется, что снимки будут использоваться в сфере управления земельными ресурсами, в сельском хозяйстве и при мониторинге окружающей среды.

В сообщении корпорации подчеркивается, что спутник дополнит работу других аппаратов орбитальной группировки Beijing для предоставления качественных услуг по сбору данных и разведке.