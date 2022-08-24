Япония с сентября отменит обязательные COVID-тесты для въезжающих в страну

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Власти Японии с сентября отменяют обязательное тестирование на коронавирус COVID-19 при въезде в страну для лиц, прошедших три вакцинации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду.

По словам Кисиды, ослабление ограничений вступит в силу 7 сентября.

Он добавил, что власти также скоро примут решение в отношении того, стоит ли повышать допустимый уровень ежесуточно въезжающих в страну с 20 тыс. Ранее на этой неделе японские СМИ сообщали, что правительство страны планирует разрешить въезжать в страну ежесуточно 50 тыс. пассажирам.

Bloomberg отмечает, что японский премьер выступил с этим заявлением по видеосвязи из своей резиденции, где он находится на изоляции из-за заражения коронавирусом несколько дней назад.

При этом, пишет агентство, въезд в Японию по-прежнему разрешен только гражданам страны, а также для лиц с долгосрочными и предварительно выданными туристическими визами. Кроме того, в июне власти Японии разрешили посещать страну иностранным туристам в организованных туристических группах.

В настоящее время прибывающие в Японию должны представить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до отъезда.

В Японии с начала пандемии коронавируса выявили свыше 17,5 млн заражений COVID-19, более 37 тыс. инфицированных скончались.