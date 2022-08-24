Иранские военные начали учения с участием более 150 дронов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Иране в среду стартовали двухдневные учения, в которых военные задействовали более 150 беспилотников различных типов, сообщает "Тасним".

К маневрам привлекли БПЛА из состава сухопутных сил Ирана, ВМС, ВВС и подразделений противовоздушной обороны. В первый день учений разведывательные беспилотники занимались патрулированием, наблюдали за границами страны и идентифицировали ряд целей.

Представитель учений адмирал Махмуд Мусави заявил, что такие беспилотники как Yasir, Sadeq, Pelican, Ababil-3, Yazdan и Mohajer-6 проводили операции вдоль границ страны и над международными водами. В свою очередь "Тасним" отмечает, что в зону учений вошла вся территория Ирана – от Персидского и Оманского заливов до северных районов страны.

В ходе маневров военные будут проверять эффективность вооружений беспилотников, дальность полета БПЛА и системы их управления.