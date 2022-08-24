Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Иранские военные начали учения с участием более 150 дронов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Иране в среду стартовали двухдневные учения, в которых военные задействовали более 150 беспилотников различных типов, сообщает "Тасним".

К маневрам привлекли БПЛА из состава сухопутных сил Ирана, ВМС, ВВС и подразделений противовоздушной обороны. В первый день учений разведывательные беспилотники занимались патрулированием, наблюдали за границами страны и идентифицировали ряд целей.

Представитель учений адмирал Махмуд Мусави заявил, что такие беспилотники как Yasir, Sadeq, Pelican, Ababil-3, Yazdan и Mohajer-6 проводили операции вдоль границ страны и над международными водами. В свою очередь "Тасним" отмечает, что в зону учений вошла вся территория Ирана – от Персидского и Оманского заливов до северных районов страны.

В ходе маневров военные будут проверять эффективность вооружений беспилотников, дальность полета БПЛА и системы их управления.

Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Венгрия выступила против запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Венгрия выступила против запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Премьер Таиланда временно отстранен от должности по решению Конституционного суда

Премьер Таиланда временно отстранен от должности по решению Конституционного суда
Военная операция на Украине

Глава Минобороны РФ заявил, что поставки Украине иностранного оружия затягивают конфликт

Япония с сентября отменит обязательные COVID-тесты для въезжающих в страну

Япония с сентября отменит обязательные COVID-тесты для въезжающих в страну
Военная операция на Украине

На подконтрольной РФ территории Запорожской области произошло покушение на чиновника

Европа сокращает импорт СПГ, приближаясь к цели запасов в подземных хранилищах

Что случилось этой ночью: среда, 24 августа

США нанесли авиаудары по объектам КСИР на территории Сирии

Telegraph рассказала об усилиях Лондона по сохранению поддержки Украины Европой

Ударный космический зонд DART столкнется с астероидом 27 сентября

Ударный космический зонд DART столкнется с астероидом 27 сентября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });