Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Тропический шторм Ма-он обрушился на юг Китая

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Тропический шторм Ма-он обрушился на юг китайской провинции Гуандун. В Гонконге прошли ливневые дожди, сопровождавшиеся ураганным ветром. Об этом сообщает в четверг Associated Press.

По данным гуандунского метеорологического центра, на который ссылается агентство, Ма-он двигался со скоростью 25 км в час на северо-запад, скорость ветра составила 118 км/ч.

Из соображений безопасности в городе Маомин в провинции Гуандун жителям предписано не приближаться к берегу.

Отмечается, что в Гонконге из-за суровых погодных условий один человек получил травмы.

Власти Гонконга приостановили работу школ, центров вакцинации, иммиграционных центров. Изменены расписания движения поездов.

Ранее школы в Гонконге закрывали из-за неблагоприятных погодных условий в октябре 2021 года из-за тайфуна Компасу, тогда погиб один человек.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КТК признал годным к дальнейшей эксплуатации единственный действующий причал

Володин прогнозирует многомиллиардные потери ЕС от возможных ограничений на въезд россиян

Что случилось этой ночью: четверг, 25 августа

Канада вернет Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока"

Пандемия коронавируса

Первая леди США вновь заразилась COVID-19

Первая леди США вновь заразилась COVID-19

Цена Brent опустилась ниже $100 за баррель на данных о запасах в США

Запасы нефти в США снизились на 3,28 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,28 млн баррелей за неделю

Rio Tinto предложила за долю миноритариев в Turquoise Hill уже $3,1 млрд

Засуха в Европе может продлиться в течение еще трех месяцев

Засуха в Европе может продлиться в течение еще трех месяцев

Израиль увеличил добычу газа на 22% и планирует нарастить поставки в Европу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });