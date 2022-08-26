Грузия за 7 месяцев поставила в РФ вина на $72,2 млн

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Грузия в январе-июле 2022 года экспортировала вино на $121 млн, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в материалах Национального агентства вина. Россия традиционно остается крупнейшим импортером грузинского вина.

В РФ за 7 месяцев поставлена продукция на $72,2 млн (59,7% от общего объема экспорта). Далее следуют Польша – $8,6 млн, Китай – $8 млн, Казахстан – $5,1 млн, Украина – $4,9 млн.

Вместе с тем, агентство ставит перед отраслью задачу снизить зависимость от российского рынка. В частности, глава ведомства Леван Мехузла заявил журналистам, что политика агентства нацелена на то, чтобы в ближайшие пять лет уменьшить долю поставок вина в РФ с примерно 60% до 40%. При этом он пояснил, что это не обязательно означает сокращение объема экспорта в РФ, выполнения задачи можно достичь за счет увеличения поставок в другие страны.

По его словам, в последние годы растет экспорт вина в западные страны. В частности, он отметил перспективность рынка США. В 2021 году экспорт вина в Соединенные Штаты увеличился на 16%. А за 7 месяцев 2022 года доход от поставок в США вырос на 27,7% и составил более $3,1 млн.

Кроме того, растут объемы поставок в Великобританию, Канаду, Германию, Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.

В прошлом году Грузия продала вина на $234 млн, а его доля в общем экспорте страны составила 6%.