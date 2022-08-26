Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Грузия за 7 месяцев поставила в РФ вина на $72,2 млн

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Грузия в январе-июле 2022 года экспортировала вино на $121 млн, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в материалах Национального агентства вина. Россия традиционно остается крупнейшим импортером грузинского вина.

В РФ за 7 месяцев поставлена продукция на $72,2 млн (59,7% от общего объема экспорта). Далее следуют Польша – $8,6 млн, Китай – $8 млн, Казахстан – $5,1 млн, Украина – $4,9 млн.

Вместе с тем, агентство ставит перед отраслью задачу снизить зависимость от российского рынка. В частности, глава ведомства Леван Мехузла заявил журналистам, что политика агентства нацелена на то, чтобы в ближайшие пять лет уменьшить долю поставок вина в РФ с примерно 60% до 40%. При этом он пояснил, что это не обязательно означает сокращение объема экспорта в РФ, выполнения задачи можно достичь за счет увеличения поставок в другие страны.

По его словам, в последние годы растет экспорт вина в западные страны. В частности, он отметил перспективность рынка США. В 2021 году экспорт вина в Соединенные Штаты увеличился на 16%. А за 7 месяцев 2022 года доход от поставок в США вырос на 27,7% и составил более $3,1 млн.

Кроме того, растут объемы поставок в Великобританию, Канаду, Германию, Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.

В прошлом году Грузия продала вина на $234 млн, а его доля в общем экспорте страны составила 6%.

РФ Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон поблагодарил Алжир за помощь в диверсификации поставок газа в Европу

"Росатом" намерен вернуть стоимость акций Fennovoima после расторжения контракта по АЭС

Первый министр Шотландии требует заморозить цены на электроэнергию в Великобритании

Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты переоборудованы под ядерное оружие

Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты переоборудованы под ядерное оружие
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о новом обстреле территории Запорожской АЭС

Власти Энергодара опровергли заявления об отключении ЗАЭС от сетей Украины

Власти Энергодара опровергли заявления об отключении ЗАЭС от сетей Украины

Глава МАГАТЭ заявил о планах установления постоянного присутствия на ЗАЭС

Болгария предложит "Газпрому" продлить отбор по истекающему контракту на 2023 год

Пандемия коронавируса

Worldometer сообщил о более чем 604 млн случаев заражения COVID-19 в мире

"Росатом" получил разрешение на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии

"Росатом" получил разрешение на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });