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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:12

Лайнер United Airlines сел в израильском аэропорту с опозданием из-за дрона

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Дрон в субботу утром помешал своевременному приземлению лайнера американской авиакомпании United Airlines в аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле, сообщает The Jerusalem Post.

Пилотам лайнера, следовавшего из аэропорта Ньюарк (США), из-за замеченного над аэропортом дрона перед приземлением пришлось сделать несколько незапланированных кругов.

В итоге лайнер совершил безопасную посадку, но с опозданием в 28 минут.

О том, какой именно дрон помешал посадке, не сообщается.

Израиль United Airlines
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