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Во Франции обеспокоены загрязнением вод Ла-Манша с британской стороны

Во Франции обеспокоены загрязнением вод Ла-Манша с британской стороны
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Пролив Ла-Манш, оказавшийся в центре французско-британских трений из-за потоков нелегальных мигрантов, стал пространством нового скандала между Парижем и Лондоном из-за сброса Великобританией сточных вод, пишет Lе Figaro.

"Мы опасаемся негативных последствий для качества нашей общей с этой страной морской воды, а вместе с тем - для морского биоразнообразия, а также для рыболовства и добычи моллюсков", - цитирует газета письмо группы французских депутатов Европарламента члену Еврокомиссии по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюсу Синкявичюсу.

Ранее тревогу подняли британские СМИ, предупредив купальщиков на пляжах юга Англии, что те, возможно, плещутся в сточных водах. Проливные дожди последних дней переполнили систему канализации в городах, и грязная вода устремилась в Ла-Манш и Северное море. В разгар отпускного периода на десятках британских пляжей, в частности в Сассексе, Девоне и Уэльсе, было объявлено о загрязнении воды.

Дело приобретает политико-дипломатический характер, отмечает Le Figaro, поскольку глава региона О-де-Франс Ксавье Бертран выступил с осуждением "экологической катастрофы", усугубившейся, по его словам, после Brexit. Он заявил, что Великобритания "освободила себя от европейских экологических норм".

Вместе с тем газета указывает на то, что проблема сброса сточных вод для Великобритании отнюдь не нова. Это наследие еще викторианской эпохи.

Несколько старых британских городов, включая Лондон, оборудованы системой отвода воды XIX века, при которой предназначенная для очистки грязная вода проходит по той же трубе, что служит ливневой канализацией. При очень дождливой погоде, какая случилась в августе, эта система быстро переполняется и сбрасывает в реки и море лишнюю воду.

Евросоюз Еврокомиссия Франция Великобритания Ла Манш
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