Фондовый рынок США упал на заявлениях главы ФРС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США резко снизились в пятницу на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, подтвердившего решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

Заявления Пауэлла, выступавшего на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка, отмечает Market Watch. Пауэлл постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС.

"Мы целенаправленно движем нашу политику к состоянию, когда она будет серьезно ограничивать экономическую активность", - сказал Пауэлл.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил он.

"Трейдеры ждали от Пауэлла жестких заявлений, но услышав именно их, отреагировали негативно, - отмечает инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Эрон, слова которого приводит Dow Jones. - Такое ощущение, что они наивно надеялись на возможность изменения мнения Пауэлла, а он вместо этого ужесточил риторику".

Статданные, опубликованные в пятницу, показали более слабые, чем ожидалось, темпы повышения как расходов, так и доходов американцев в июле при некотором ослаблении инфляции.