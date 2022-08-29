В США в результате стрельбы в ТЦ погибли как минимум два человека

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В американском штате Орегон в результате стрельбы в торговом центре погибли как минимум два человека, стрелка обнаружили мертвым. Об этом сообщает в понедельник CNN.

Стрельба произошла около семи вечера по местному времени в городе Бенд в Орегоне. Шеф городской полиции Майк Кранц заявил, что стрелок открыл стрельбу на парковке торгового центра из винтовки типа AR-15. После этого он вошел в продуктовый магазин Safeway, где застрелил двух человек.

Еще один пострадавший в данный момент находится в медицинском центре Св. Чарльза, его состояние стабильное.

Когда полицейские проникли в магазин, они обнаружили стрелка мертвым. Рядом с ним лежали винтовка и дробовик.

Кранц заявил, что полицейские не открывали стрельбу. В настоящее время полиция считает, что неизвестный стрелок действовал в одиночку.