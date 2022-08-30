Единственный в Литве цементный завод запланировал перейти с угля на горючие отходы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшая стивидорная компания Клайпедского порта Klasco (Klaipedos juru kroviniu kompanija) рассматривает возможность перевалки твердого топлива из отходов для единственного в Литве производителя цемента Akmenes cementas. Компания Klasco управляется концерном Achemos grupe.

В настоящее время стивидор оценивает возможности погрузки до 200 тыс. тонн тонн горючих отходов, сообщается в материалах компании.

Как пояснил агентству BNS генеральный директор Klasco Витаутас Штумбергас, это неопасное топливо, широко используемое на Западе и отвечающее экологическим требованиям Европейского союза.

"В Литве его ранее не грузили, грузили в Латвии и Эстонии. Оно безопасно, упаковано в вакуумные пакеты, транспортируется из Евросоюза и соответствует всем его экологическим требованиям. Я не могу сказать, откуда оно будет привозиться, это конфиденциальная информация", - сказал Штумбергас.

В отчете о воздействии на окружающую среду указывается, что горючие отходы будут отгружаться в южной части порта, на морском перевалочном терминале на полуострове Смяльте. Один корабль может доставить до 8 тыс. тонн, терминал будет аккумулировать и хранить до 10 тыс. тонн, затем отходы будут перегружать на тягачи или в железнодорожные вагоны.

Директор по продажам и логистике Akmenes cementas Ричард Сударис отметил, что компания начнет использовать это топливо только во второй половине следующего года, когда будет завершено внедрение специальной технологии.

"У нас есть некоторые планы и на конец этого года, но все зависит от цепочек поставок, которые сейчас разорваны. Никаких сроков поставщики не называют", - сказал он агентству, добавив, что для установки по сжиганию твердого рекуперированного топлива Akmenes cementas в прошлом году получил 4,34 млн евро помощи в рамках программы борьбы с климатическими изменениями.

Новое топливо в следующем году заменит 75% угля, используемого в производстве цементного завода. По словам представителя компании, менять топливо сейчас необходимо, в том числе из-за стремительно растущих цен на энергоносители.

В прошлом году завод Akmenes cementas произвел 1,35 млн тонн продукции (рост на 11% к 2020 году). Крупнейшим его акционером является германская Schwenk Zement Beteilgungen.

На сайте Klasco сообщается, что грузооборот в 2020 году составил 13 млн тонн (более поздних данных компания не приводит - ИФ).

Как сообщалось, весной 2022 года Klasco планировала сократить 76 рабочих мест, или 14% всей штатной численности сотрудников. "Объемы грузов уменьшились на четверть, компания пытается диверсифицировать свою деятельность, но этому чинят препятствия. У нас нет иного выбора, кроме как сократить количество работников", - заявлял тогда Штумбергас.

Стивидор Klasco в начале 2000-х являлся ключевым партнером "Беларуськалия" в Литве. Но в 2013 году на фоне роста экспорта белорусская компания приобрела 30% акций терминала сыпучих грузов Biriu kroviniu terminalas (BKT), также работающего в порту Клайпеды.

Объем перевалки грузов в Клайпедском порту в январе-июле 2022 года составил 20,5 млн тонн, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего снизился объем перевалки сыпучих грузов – на 53%, до 5,8 млн тонн, в том числе удобрений - почти в 3,5 раза, до 5,4 млн тонн.