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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

ЕС досрочно заполнил газохранилища на 80%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз заполнил газохранилища на территории стран-членов до уровня 80%, досрочно выполнив поставленную цель. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"К настоящему моменту мы в Евросоюзе достигли среднего уровня заполнения газохранилищ на 80%. Так что мы по сути уже достигли объема, о котором договорились на текущий год", - заявила фон дер Ляйен в Копенгагене на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря.

Она подчеркнула, что страны ЕС продолжат увеличивать объемы газа в хранилищах.

В июне Европарламент (ЕП) одобрил планы пополнения к зиме газохранилищ Евросоюза, они предусматривали не менее 80% уровня хранения к 1 ноября. Таким образом, в ЕС заполнили газохранилища до нужных объемов на два месяца раньше плана.

"Обязательный минимальный уровень газа в хранилищах (должен быть обеспечен) на уровне 80% к 1 ноября 2022 года. Государства-члены (ЕС) и операторы должны стремиться к 85%. В последующие годы целью станет 90%, чтобы защитить европейцев от возможных перебоев с поставками", - говорилось в пресс-релизе о принятом регламенте.

Тогда сообщалось, что этот регламент, имеющий силу закона, принят в ответ на действия России на Украине.

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