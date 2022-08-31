Ученые из США предсказали образование множества алмазов на границе ядра и мантии Земли

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Ученые Аризонского университета воспроизвели условия, существующие на глубине около 3 тыс. км под поверхностью Земли. Они выяснили, что на границе ядра и мантии планеты должно образовываться много алмазов. Об этом сообщает портал научной информации Phys.org.

Они провели эксперименты на усовершенствованном источнике фотонов в Аргоннской национальной лаборатории и обнаружили, что в условиях границы ядро-мантия углерод выходит из жидкого сплава с железом и образует алмаз.

Отмечается, что температура на границе между силикатной мантией и металлическим ядром на глубине 3 тыс. км достигает примерно 3,9 тыс. градусов Цельсия. При существующих давлениях растворимость углерода в ядре Земли локально уменьшается по мере поступления водорода из мантии в результате обезвоживания минералов.

"Стабильной формой углерода в условиях давления и температуры на границе ядра и мантии Земли является алмаз. Таким образом, углерод, выходящий из жидкого внешнего ядра, станет алмазом, когда он попадет в мантию", - говорится в сообщении.

Новое открытие механизма переноса углерода из ядра в мантию прольет свет на понимание углеродного цикла в недрах Земли, учитывая, что образование алмазов на границе ядра и мантии могло продолжаться миллиарды лет с момента начала субдукции - опускания океанической коры в мантию на границах литосферных плит.

Исследователи также предсказали, что на границе ядро-мантия могут существовать структуры, богатые алмазами. По мнению ученых, их можно обнаружить с помощью сейсмических волн, которые должны распространяться через алмазы необычайно быстро.

Ученые продолжат исследовать, как может меняться концентрация других легких элементов в ядре, таких как кремний, сера и кислород и как такие изменения могут повлиять на минералогию глубокой мантии.