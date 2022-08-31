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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Амстердам готов поселить тысячу беженцев на круизном лайнере на полгода

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Амстердама готова выделить как минимум на полгода круизный лайнер под экстренное размещение тысячи беженцев, сообщают Dutch News со ссылкой на пресс-релиз городской администрации.

Заселение предлагается начать с октября и минимум на шесть месяцев, а возможно, и на более долгий срок. Это решение город принял с учетом бедственного положения мигрантов, которых разместили в новом центре для беженцев в деревне Тер-Апел в провинции Гронинген.

Недавно в СМИ попали фотографии из этого центра, где мигранты живут в антисанитарных и "нечеловеческих" условиях, отмечает издание. Заммэра Амстердама Рутгер Гроот Вассинк назвал "душераздирающей" ситуацию в Тер-Апеле и призвал к совместному поиску новых мест размещения беженцев.

Ранее правительство Нидерландов обсуждало возможность селить мигрантов на круизных лайнерах, однако тогда принятие этого решения затормозили опасения, что иностранцы начнут бесконтрольно покидать суда.

Амстердам Нидерланды Тер-Апел
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