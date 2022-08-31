Амстердам готов поселить тысячу беженцев на круизном лайнере на полгода

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Амстердама готова выделить как минимум на полгода круизный лайнер под экстренное размещение тысячи беженцев, сообщают Dutch News со ссылкой на пресс-релиз городской администрации.

Заселение предлагается начать с октября и минимум на шесть месяцев, а возможно, и на более долгий срок. Это решение город принял с учетом бедственного положения мигрантов, которых разместили в новом центре для беженцев в деревне Тер-Апел в провинции Гронинген.

Недавно в СМИ попали фотографии из этого центра, где мигранты живут в антисанитарных и "нечеловеческих" условиях, отмечает издание. Заммэра Амстердама Рутгер Гроот Вассинк назвал "душераздирающей" ситуацию в Тер-Апеле и призвал к совместному поиску новых мест размещения беженцев.

Ранее правительство Нидерландов обсуждало возможность селить мигрантов на круизных лайнерах, однако тогда принятие этого решения затормозили опасения, что иностранцы начнут бесконтрольно покидать суда.