Истребители РФ заступили на дежурство на аэродромах в рамках учения "Восток-2022"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Истребительная авиация Восточного военного округа (ВВО) приступила к несению боевого дежурства на аэродромах в Хабаровском, Приморском, Камчатском краях и Чукотском автономном округе в рамках учения "Восток-2022", сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи истребителей Су-35С, Су-30СМ и МиГ-31 Восточного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на оперативных аэродромах в Хабаровском, Приморском, Камчатском краях и Чукотском автономном округе в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022", - заявили в Минобороны.

По данным ведомства, самолеты подготовлены к вылету для выполнения задач по предназначению.

"В рамках СКШУ экипажам истребительной авиации предстоит отработать перехват воздушных целей, выполнить задачи по прикрытию действий ударной авиации, а также нанесению авиационных ударов по наземным целям и авиационной поддержке войск", - сказали в Минобороны РФ.

Как сообщалось, СКШУ "Восток-2022" пройдет с 1 по 7 сентября с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в СКШУ "Восток-2022" будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.