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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Военные РФ сообщили об атаке Израиля на объекты в Сирии

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Израильская авиация нанесла очередной удар по сирийским объектам, среди военнослужащих САР есть раненые, сообщают российские военные.

"31 августа с 19:45 до 21:31 восемь тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары восемью управляемыми ракетами и восемью управляемыми авиабомбами по объектам аэродромов Нейраб (Алеппо) и Дювали (Дамаск), заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

По его информации, дежурными силами ПВО Сирии уничтожено три ракеты.

"В результате израильских авиаударов пять сирийских военнослужащих получили ранения. Уничтожен антенный пост сирийского ЗРК С-125 и два склада с военно-техническим имуществом. Кроме того, повреждена недействующая взлетно-посадочная полоса аэродрома Нейраб", - сообщил российский генерал.

Сирия Израиль
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