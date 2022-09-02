Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ не оставляют попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении, украинская армия несет значительные потери, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в пятницу.

"Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью - создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление", - сказал он.

Министр заявил, что за последние две недели российская армия взяла под контроль крупный узел обороны Вооруженных сил Украины в населенном пункте Пески. По его словам, российские военные взломали эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону ВСУ.

Он сказал, что при отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. "Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь", - сообщил министр обороны.

"На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное", - заявил Шойгу.

В ходе специальной военной операции в августе поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства, сообщил министр. Он также заявил, что за это время "сбито 19 самолетов, шесть вертолетов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов "Хаймарс".

Кроме того, по словам Шойгу, почти три тысячи иностранных наемников уничтожены в ходе специальной военной операции на Украине.

"На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2 831) боевиков уничтожено", - сказал Шойгу.

"Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации", - заявил Шойгу.

Хроника 24 февраля – 02 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"

Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 1208 человек

Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 1208 человек

Starbucks нашла нового CEO в Лондоне

Что случилось этой ночью: пятница, 2 сентября

В Аргентине попытались застрелить вице-президента Киршнер

В Аргентине попытались застрелить вице-президента Киршнер

США сочли "шагом назад" ответ Ирана на предложения по СВПД

Байден призвал жителей США к объединению в защиту демократии

Байден призвал жителей США к объединению в защиту демократии

Застрявший в Босфоре сухогруз с украинским зерном сняли с мели

Севшее на мель судно с украинским зерном заблокировало Босфор

Севшее на мель судно с украинским зерном заблокировало Босфор

В Бельгии объявили о первой смерти пациента от оспы обезьян

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });