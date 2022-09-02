Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ не оставляют попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении, украинская армия несет значительные потери, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в пятницу.

"Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью - создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление", - сказал он.

Министр заявил, что за последние две недели российская армия взяла под контроль крупный узел обороны Вооруженных сил Украины в населенном пункте Пески. По его словам, российские военные взломали эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону ВСУ.

Он сказал, что при отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. "Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь", - сообщил министр обороны.

"На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное", - заявил Шойгу.

В ходе специальной военной операции в августе поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства, сообщил министр. Он также заявил, что за это время "сбито 19 самолетов, шесть вертолетов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов "Хаймарс".

Кроме того, по словам Шойгу, почти три тысячи иностранных наемников уничтожены в ходе специальной военной операции на Украине.

"На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2 831) боевиков уничтожено", - сказал Шойгу.

"Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации", - заявил Шойгу.