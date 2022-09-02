В Атлантике сформировался тропический шторм "Даниэль", который может перерасти в ураган - NHC

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Образовавшийся в Атлантике тропический шторм "Даниэль" набирает силу и может позже в пятницу превратиться в ураган, предупредил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). Об этом сообщает АР.

Метеорологи считают, что "Даниэль" будет усиливаться в ближайшие несколько дней. Сейчас максимальная скорость порывов ветра составляет около 110 км/ч, ураган движется в восточном направлении.

"Даниэль" может стать первым в этом сезоне ураганом в Атлантике, сезон выдался "необычайно спокойным", отмечает АР. При это шторм в настоящее время находится далеко от суши и не представляет угрозы странам.