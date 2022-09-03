Правительство РФ согласилось с учреждением российского генконсульства в Гродно

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России одобрило предложение МИД заключить соглашение об учреждении генерального консульства РФ в белорусском городе Гродно.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с белорусской стороной, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством РФ и правительством республики Беларусь об учреждении генерального консульства РФ в Гродно", - говорится в распоряжении кабмина, опубликованном в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Консульский округ включит в себя территорию Гродненской области с одновременным изъятием области из консульского округа генконсульства РФ в Бресте.