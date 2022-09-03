Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

В Белоруссии оценили экспорт продовольствия в этом году близко к $8 млрд

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии экспорт продовольствия в этом году впервые может приблизиться к $8 млрд, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Игорь Брыло.

"В прошлом году республика получила $6,7 млрд. По итогам семи месяцев мы идем с опережением - рост 123%. У нас уже имеется $4,4 млрд экспортной выручки. В этом году мы планируем впервые в истории приблизиться к $8 млрд", - сказал министр, которого цитирует агентство БелТА.

Он сообщил об увеличении экспорта в Россию, страны СНГ, Азии, Африки, Океании. "Никаких проблем с экспортом нашей продукции нет", - заверил Брыло.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство РФ согласилось с учреждением российского генконсульства в Гродно

Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

Минобороны РФ представит факты нарушения США и Украиной конвенции о запрещении биооружия

В Энергодаре заявили о приостановке поставок энергии с ЗАЭС на Украину

Военная операция на Украине

Военные РФ пресекли попытку захвата Запорожской АЭС украинским десантом

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде

Что случилось этой ночью: суббота, 3 сентября

NASA в субботу предпримет повторную попытку запуска к Луне миссии "Артемида-1"

NASA в субботу предпримет повторную попытку запуска к Луне миссии "Артемида-1"

Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню вооружений на сумму свыше $1,1 млрд

Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню вооружений на сумму свыше $1,1 млрд

Власти Запорожья сообщили о переводе ЗАЭС на питание собственных нужд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });