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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

В Лихтенштейне произошло землетрясение, когда депутаты обсуждали страхование от землетрясений

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Два землетрясения обрушились на Лихтенштейн в тот момент, когда законодатели княжества обсуждали плюсы и минусы страхования от землетрясений, сообщило в субботу Associated Press.

Депутат Беттина Петцольд-Маер только говорила, что вероятность того, что все граждане Лихтенштейна пострадают от землетрясения, , довольно высока, когда произошел первый подземный толчок.

Петцольд-Маер рассмеялась и продолжила, пока не произошло второе землетрясение, заметно сотрясшее комнату.

"Это уже чересчур, никогда не знаешь, будут ли повторные толчки", - сказал спикер Альберт Фрик, объявляя 15-минутный перерыв.

Записи Немецкого исследовательского центра наук о земле показали, что в альпийском княжестве действительно произошло землетрясение магнитудой 4.

Полиция Лихтенштейна заявила, что сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало, и оценила катаклизм в 3,9 балла.

Население Лихтенштейна составляет чуть менее 39 000 человек, а площадь его поверхности - 160 кв км.

Лихтенштейн
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