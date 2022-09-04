Число случаев COVID-19 в мире превысило 604 млн
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 604 млн 20 тыс. 824, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 494 тыс. 352 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
|США
|94 млн 742 тыс. 293
|1 млн 47 тыс. 497
|Индия
|44 млн 456 тыс. 535
|527 991
|Франция
|34 млн 780 тыс. 903
|155 229
|Бразилия
|34 млн 456 тыс. 145
|684 262
|Германия
|32 млн 247 тыс. 828
|147 762
|Великобритания
|23 млн 738 тыс. 76
|206 318
|Италия
|21 млн 925 тыс. 73
|175 802
|Южная Корея
|23 млн 569 тыс. 192
|27 093
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 834,3. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 171, Франции - 2 351, Германии - 1 751, Великобритании - 2 742, Италии - 2 917, Южной Корее - 527. Сведения по США отсутствуют.
Также в мире за время пандемии сделали 12 млрд 149 млн 706 тыс. 44 инъекций вакцин против COVID-19.