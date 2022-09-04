Число случаев COVID-19 в мире превысило 604 млн

Калькутта, Индия Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 604 млн 20 тыс. 824, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 494 тыс. 352 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США 94 млн 742 тыс. 293 1 млн 47 тыс. 497 Индия 44 млн 456 тыс. 535 527 991 Франция 34 млн 780 тыс. 903 155 229 Бразилия 34 млн 456 тыс. 145 684 262 Германия 32 млн 247 тыс. 828 147 762 Великобритания 23 млн 738 тыс. 76 206 318 Италия 21 млн 925 тыс. 73 175 802 Южная Корея 23 млн 569 тыс. 192 27 093

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 834,3. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 171, Франции - 2 351, Германии - 1 751, Великобритании - 2 742, Италии - 2 917, Южной Корее - 527. Сведения по США отсутствуют.

Также в мире за время пандемии сделали 12 млрд 149 млн 706 тыс. 44 инъекций вакцин против COVID-19.