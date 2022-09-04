Минобороны РФ заявило о потере ВСУ более 150 военных на Николаево-Криворожском направлении

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Попытки армии Украины закрепиться на Николаево-Криворожском направлении не принесли успеха, за сутки она потеряла более 150 военных, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

"За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП "Брэдли" производства США, 10 других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Курахово Донецкой народной республики (ДНР) в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наемников ликвидировано до 50 иностранных боевиков", - сказал Конашенков.

За сутки "перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области, а также семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре - HIMARS и три - "Ольха", заявил он.

Российские военные сбили в небе в районе населенного пункта Романовка Николаевской области украинский штурмовик Су-25.

Конашенков сообщил, что за сутки поражены четыре пункта управления армии Украины, в том числе штаб украинского формирования "Кракен" в районе Харькова.

По его словам, также поражены пункты управления 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки (ДНР), 65-й механизированной бригады в районе Никольского Запорожской области, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах.

"Уничтожены три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск Донецкой народной республики (ДНР), Никольское и Малиновка Запорожской области", - сказал он.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 287 самолетов, 151 вертолет, 1872 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4804 танка и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3367 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5276 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.