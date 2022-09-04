В Баку заявили о втором обстреле своих позиций со стороны Армении за сутки

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана заявило о втором за воскресенье обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

"Вечером 4 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Заркенд Басаркечарского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик и Юхары Айрым Кельбаджарского района (на границе Азербайджана с Арменией - ИФ)", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".

Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана уже заявляло, что их позиции на границе с Арменией были обстреляны. Однако в Минобороны Армении опровергли информацию об обстреле.