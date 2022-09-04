Два человека погибли в результате стрельбы в Вирджинии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Стрельба произошла в американском городе Норфолке в штате Вирджиния, всего были ранены семь человек, двое из них позже скончались в больнице, сообщает CNN.

По данным телеканала, полицейские прибыли на место происшествия около полуночи и обнаружили там семь раненых - четыре женщины и трое мужчин. Все они были госпитализированы.

Государственный университет Норфолка сообщил, что некоторые из жертв стрельбы были студентами университета, но не уточнил, сколько их и выжили ли они.

Полиция Норфолка пока не обнародовала данных о подозреваемых и их мотивах, а также попросила всех, у кого есть информация об этом инциденте, связаться с ними.