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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Вице-президент США обсудила с польским премьером военное присутствие и помощь Украине

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис в телефонной беседе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким обсудила вопросы укрепления восточного фланга НАТО, помощи Украине и сотрудничества в области гражданской атомной энергетики, сообщил Белый дом.

"Вице-президент подтвердила непреходящую силу американо-польских отношений и усилия по укреплению коллективной безопасности, включая размещение на постоянной основе передового командного пункта пятого корпуса сухопутных сил США в Познани", - говорится в сообщении.

Белый дом напомнил, что президент США Джо Байден назвал этот проект "первым пунктом постоянного присутствия вооруженных сил США на Восточном фланге НАТО".

Харрис положительно оценила роль Польши в вопросе приема украинских беженцев и предоставлении Киеву "жизненно важной помощи в области безопасности".

Стороны также обсудили "возможности расширения двустороннего сотрудничества в области гражданской атомной энергетики в Польше, что способствовало бы повышению энергетической безопасности Европы", информировал Белый дом.

США Польша Камала Харрис Матеуш Моравецкий
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