Один человек погиб и восемь пропали после крушения гидросамолета в США
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще восемь человек числятся пропавшими без вести в результате крушения гидросамолета в штате Вашингтон, сообщила береговая охрана США.
Как следует из сообщения охраны в твиттере, самолет рухнул в океан, вылетев с острова Сан-Хуан. Он направлялся в международный аэропорт Сиэтла. На борту находилось девять человек, включая одного ребенка.
В ходе поисково-спасательных работ было найдено тело одного человека, еще восемь числятся пропавшими без вести.
О причинах крушения пока не сообщается.