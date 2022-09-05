Один человек погиб и восемь пропали после крушения гидросамолета в США

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще восемь человек числятся пропавшими без вести в результате крушения гидросамолета в штате Вашингтон, сообщила береговая охрана США.

Как следует из сообщения охраны в твиттере, самолет рухнул в океан, вылетев с острова Сан-Хуан. Он направлялся в международный аэропорт Сиэтла. На борту находилось девять человек, включая одного ребенка.

В ходе поисково-спасательных работ было найдено тело одного человека, еще восемь числятся пропавшими без вести.

О причинах крушения пока не сообщается.