Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Один человек погиб и восемь пропали после крушения гидросамолета в США

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще восемь человек числятся пропавшими без вести в результате крушения гидросамолета в штате Вашингтон, сообщила береговая охрана США.

Как следует из сообщения охраны в твиттере, самолет рухнул в океан, вылетев с острова Сан-Хуан. Он направлялся в международный аэропорт Сиэтла. На борту находилось девять человек, включая одного ребенка.

В ходе поисково-спасательных работ было найдено тело одного человека, еще восемь числятся пропавшими без вести.

О причинах крушения пока не сообщается.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Десять человек зарезаны в результате серии нападений в Канаде

Десять человек зарезаны в результате серии нападений в Канаде

Госдеп назвал плановым завершение работы в РФ посла США Салливана

Посол США Салливан покинул Москву в связи с завершением своей миссии

Посол США Салливан покинул Москву в связи с завершением своей миссии
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о попытке армии Украины атаковать ЗАЭС беспилотниками

Песков заявил, что переговоры с Зеленским могут идти лишь о выполнении Киевом условий Москвы

Песков заявил, что переговоры с Зеленским могут идти лишь о выполнении Киевом условий Москвы
Пандемия коронавируса

Власти КНР пытаются сдержать COVID-19 в многомиллионном городе Чэнду

Власти КНР пытаются сдержать COVID-19 в многомиллионном городе Чэнду

Власти Запорожья допустили, что эксперты МАГАТЭ могут остаться на ЗАЭС после 5 сентября

Решение о формате участия Путина в саммите G20 примут с учетом фактора безопасности

Число случаев COVID-19 в мире превысило 604 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 604 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });