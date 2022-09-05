Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:06

В Калифорнии температура на неделе может достичь 46 градусов по Цельсию

В Калифорнии температура на неделе может достичь 46 градусов по Цельсию
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Национальная метеорологическая служба США сообщила, что к середине недели столбик термометра в штате Калифорния может достичь 46 градусов по Цельсию.

Власти предупредили жителей, чтобы они во избежание проблем со здоровьем оставались в помещениях.

Власти штата уже почти неделю призывают жителей из-за резко возросшего спроса ограничить потребление электроэнергии.

Рекордная для этого времени температура воздуха в 35 градусов по Цельсию была зафиксирована в воскресенье в городе Сан-Диего.

США Калифорния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два сотрудника посольства РФ погибли при взрыве в Кабуле

Террорист-смертник совершил взрыв возле посольства РФ в Кабуле

Террорист-смертник совершил взрыв возле посольства РФ в Кабуле

Оставшиеся на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ будут периодически меняться

Оставшиеся на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ будут периодически меняться

Швейцария стремится прекратить обмен банковскими данными с Россией

Швейцария стремится прекратить обмен банковскими данными с Россией

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

Десять человек зарезаны в результате серии нападений в Канаде

Десять человек зарезаны в результате серии нападений в Канаде

Госдеп назвал плановым завершение работы в РФ посла США Салливана

Посол США Салливан покинул Москву в связи с завершением своей миссии

Посол США Салливан покинул Москву в связи с завершением своей миссии
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о попытке армии Украины атаковать ЗАЭС беспилотниками

Песков заявил, что переговоры с Зеленским могут идти лишь о выполнении Киевом условий Москвы

Песков заявил, что переговоры с Зеленским могут идти лишь о выполнении Киевом условий Москвы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });