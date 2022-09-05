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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Минобороны Эстонии решило подготовиться к партизанской войне

Минобороны Эстонии решило подготовиться к партизанской войне
Архивное фото
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны Эстонии готовит законопроект, который предоставит вооруженным силам полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях, создавать для этого агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, например, конспиративные квартиры и тайники.

"Для эффективной борьбы против чужой власти на оккупированной территории готовиться нужно уже в мирное время. Силам обороны нужны дополнительные полномочия для проведения такой подготовки, потому что подготовка определенной деятельности предполагает использование подставных лиц. Действующее законодательство таких полномочий Силам обороны не дает", - сообщила порталу ERR вице-канцлер министерства обороны Маргит Гросс.

"Такие лица используются Силами обороны для осуществления действий таким образом, чтобы не было известно, что это задание дает или действие осуществляет эстонское государство или, в узком смысле, Силы обороны", - пояснила вице-канцлер Минобороны.

В настоящее время Силы обороны имеют такие полномочия только для организации разведывательной деятельности.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, подставных лиц можно будет использовать для выявления людей, которых можно привлекать к тайному сотрудничеству. Число тайно привлеченных к такой деятельности людей не должно превышать 0,1% населения Эстонии.

Министерство планирует представить законопроект на утверждение правительству в сентябре и рассчитывает на его принятие парламентом уже в этом году.

Эстония
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