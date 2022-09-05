Минобороны РФ заявило о перехвате украинского беспилотника возле ЗАЭС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило о перехвате украинского ударного беспилотника и районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), украинских ночных обстрелах Энергодара.

"Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы", - сказал на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, 4 сентября по территории АЭС украинские войска запустили ударный беспилотник, который перехватили российские средства радиоэлектронной борьбы. Беспилотник потерял управление и упал в километре от территории Запорожской атомной станции.

"В течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела города Энергодар", - сообщил Конашенков.