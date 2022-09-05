Глава Госбанка ЛНР отправлен в отставку

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Народный Совет Луганской народной республики в понедельник принял постановление об освобождении от должности председателя Государственного банка республики Дмитрия Чайкина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента ЛНР.

"В ходе очередного пленарного заседания Народного Совета ЛНР депутатами было рассмотрено представление главы ЛНР Леонида Пасечника и принято постановление Народного Совета ЛНР об освобождении от занимаемой должности председателя Государственного банка ЛНР Чайкина Дмитрия Сергеевича", - говорится в сообщении пресс-службы парламента ЛНР.