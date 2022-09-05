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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Боевые корабли Северного флота РФ проходят Ла-Манш

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" проходят пролив Ла-Манш (пролив между Великобританией и Францией), сообщил Северный флот (СФ).

В СФ сообщили, что прохождение пролива осуществлялось с соблюдением всех норм международного морского права и обеспечением требований безопасности мореплавания.

"В морях Атлантического океана корабли Северного флота действуют с 26 августа. По маршруту перехода моряки-североморцы проводят плановые учения по различным видам охраны и обороны отряда кораблей на переходе морем", - говорится в сообщении.

Ла-Манш
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