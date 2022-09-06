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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

В Южной Корее тайфун привел к наводнениям и массовым отключениям электроэнергии

В Южной Корее тайфун привел к наводнениям и массовым отключениям электроэнергии
Последствия тайфуна в южнокорейском портовом городе Пусан
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Наводнения и массовые отключения электроснабжения сопровождают тайфун "Хиннамнор" на территории Южной Кореи, два человека погибли, около 3,5 тыс. человек пришлось эвакуировать. Об этом сообщает во вторник Bloomberg.

В настоящее время "Хиннамнор" движется в северном направлении со скоростью 167 км в час, порывы ветра достигают 204 км в час.

Накануне из-за тайфуна в Южной Корее отменили сотни внутренних авиарейсов. Также было приостановлено движение паромов в разных частях страны.

Местные власти на острове Чеджудо отменили занятия в школах, закрыты многие предприятия. В Сеуле занятия в начальных и средних школах со вторника переведены в онлайн-формат.

Ранее тайфун "Хиннамнор" ударил по Китаю и Японии.

Южная Корея Хиннамнор
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