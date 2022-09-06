Минобороны РФ заявило о потере ВСУ более 210 человек на Николаево-Криворожском направлении

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Армия Украины за сутки потеряла более 210 человек при попытке атаки на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Вооруженные силы Украины в течение суток продолжали попытки атаковать на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник.

"Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210 военнослужащих", - заявил он.

По данным Конашенкова, в районах населённых пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ.

В Минобороны РФ также заявили об уничтожении трех украинских самолетов Су-25 российской авиацией в Николаевской области. "Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 в районе населённого пункта Снигиревка и два украинских Су-25 в районе Мирное в Николаевской области", - сказал Конашенков.

"Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области", - добавил он.

Российские военные также сообщили об уничтожении ракетами "Калибр" крупного хранилища топлива ВСУ в Днепропетровской области. "Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении", - сказал Конашенков.

Он заявил, что высокоточным оружием воздушного базирования поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артемовск Донецкой народной республики.

"Уничтожено до 250 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники", - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что в районе населенного пункта Веселянка Запорожской области высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 военных и 15 единиц военной техники.