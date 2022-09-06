В Испании и Германии намерены разработать системы перехвата гиперзвукового оружия

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Оборонные компании Испании и Германии Sener Aerospacial Sociedad Anonima и Diehl Defence собираются приступить к совместной разработке систем перехвата гиперзвукового оружия, сообщает Defense news.

Работы будут идти под эгидой Европейского оборонного фонда. В первой партии отобранных для финансирования программ одним из приоритетных стал проект European Hypersonic Defense Interceptor (EU HYDEF), предусматривающий создание заатмосферного перехватчика. Программа, как ожидается, обойдется примерно в 110 млн евро, и ее реализация рассчитана на 36 месяцев.

"Цель - создать европейский перехватчик против угроз на период 2035 года и дальше, вместе с вооружениями и системой слежения", - отмечает издание, ссылающееся на документы ЕС.

Испанская компания Sener Aerospacial Sociedad Anonima занимается координацией EU HYDEF, а немецкая Diehl Defence осуществляет общее техническое руководство.

Представитель Sener Aerospacial Sociedad Anonima Фернандо Кинтана сообщил Defense news, что в настоящее время идут переговоры между Еврокомиссией и странами-участницами EU HYDEF о передаче финансовых средств разработчикам. Он отметил, что обе компании имеют долгую историю сотрудничества при создании различных вариантов немецкой ПВО IRIS-T.

Полученный перехватчик планируют интегрировать в системы ПВО, получив возможность противодействовать таким воздушным средствам поражения как гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты.

Европейская комиссия объявила в июле о планах выделить около 1,2 млрд евро для 61 проекта по исследованиям и развитию в области обороны, отобранного под эгидой Европейского оборонного фонда.