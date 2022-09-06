Озеро Урмия в Иране может полностью высохнуть

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшее в Иране озеро Урмия находится под угрозой высыхания из-за климатических изменений в регионе, сообщает Al Arabiya.

"Если не будут полностью реализованы утвержденные планы по спасению озера, оно определенно высохнет, и никакой надежды на его восстановление не будет ", - приводит Al Arabiya слова представителя министерства по делам окружающей среды Арезу Ашрафизаде.

Чиновник, в частности, указал на необходимость остановить строительство новых плотин на притоках, питающих озеро.

Озеро располагается в горах на северо-западе Ирана, недалеко от турецкой границы. Оно признано объектом международного значения в соответствии с Конвенцией ООН.