В Латвии планируют создать Службу гособороны для мужчин и женщин-добровольцев

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Латвия на заседании заслушало информационный доклад и поддержало введение в стране Службы государственной обороны (СГО), передает агентство BNS.

Кабинет министров поддержал введение СГО для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет и для женщин добровольно с 2028 года.

Также одобрено предложенное в докладе поэтапное введение СГО с 2023 по 2027 год с первым призывом в январе 2023 года.

Планируется, что до конца сентября министр обороны внесет в кабинет министров проекты нормативных актов, необходимых для создания службы.

Законопроект предусматривает, что срок СГО составляет 11 месяцев службы в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе (Национальная гвардия - ИФ), либо не менее 5 лет в Земессардзе в целом, при условии 21 индивидуальной тренировки и участия не менее чем в семи коллективных тренировках в год.

Также в СГО будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины в медицинских вузах и колледжах.

Действительная военная служба может быть заменена государственной гражданской службой, которая регулируется законом о государственной гражданской службе, если люди не могут нести военную службу по своим убеждениям или состояние их здоровья не соответствует СГО, но соответствует государственной гражданской службе

Призывники, проживающие или находящиеся за границей, должны будут вернуться в Латвию до достижения ими 26-летнего возраста и обратиться в ответственное структурное подразделение Минобороны для прохождения СГО.