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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Глава Deutsche Bank счел неизбежной рецессию в Германии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Рецессия в Германии является неизбежной на фоне трудностей, с которыми компании и потребители сталкиваются ввиду высокой инфляции. Об этом заявил глава Deutsche Bank Кристиан Севинг, выступая на мероприятии Handelsblatt Banking Summit во Франкфурте.

При этом германская экономика достаточно сильна, чтобы справиться с грядущей рецессией, добавил он, указав на сильные балансовые ведомости предприятий и сравнительно низкую, по международным стандартам, долговую нагрузку.

Тем не менее, Севинг призвал центробанки к решительным мерам по борьбе с инфляцией.

"Чем дольше инфляция остается высокой, тем сильнее напряженность и выше вероятность социальных конфликтов", - сказал глава крупнейшего банка Германии.

Акции Deutsche Bank дешевеют на 1,3% в начале торгов в среду. С начала года капитализация банка сократилась на 25%, до 16,9 млрд евро.

Германия
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