Литва выступила за новые ограничения на поставки товаров двойного назначения из ЕС в РФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Литва предлагает на уровне Европейского союза (ЕС) ужесточить экспорт товаров двойного назначения в Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"(. . .) некоторые товары и продукты, которые ранее не использовались в качестве военных средств, могут таковыми стать. В связи с этим среди государств, участвующих в нашей встрече, была подтверждена политическая воля обратиться в Европейскую комиссию и предложить пересмотреть экспортные списки", - сказал глава литовской дипломатии в среду в Каунасе после встречи с министрами иностранных дел стран Северной Европы и Балтии.

Санкции ЕС, впервые введенные против России в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года после начала российской спецоперации на Украине. В настоящее время они охватывают широкий спектр секторов, в том числе и товары двойного назначения.