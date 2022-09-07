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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

США испытали межконтинентальную ракету для проверки системы ядерного сдерживания

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в среду осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщило Командование глобальных ударов ВВС США.

При этом указывается, что США в соответствии с Договором об СНВ заблаговременно уведомили Россию о предстоящем пуске.

"Цель программы испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет - продемонстрировать готовность ядерных сил США... и уверенность в смертоносности и эффективности национального ядерного сдерживания", - отмечает Командование глобальных ударов США.

Ракета, способная нести несколько ядерных боеголовок, была запущена из шахтной пусковой установки на базе американских Космических сил Ванденберг в штате Калифорния.

По имеющимся данным, учебная боевая часть ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают всего 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.

США
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