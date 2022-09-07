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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Власти Латвии задумались о введении потолка цен на энергоресурсы для домохозяйств

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Латвийскому государству в условиях роста цен на энергоресурсы, скорее всего, придется установить потолок цен для поддержки домохозяйств, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире телеканала TV3.

В настоящее время министерство экономики проводит расчеты, сколько жители разных самоуправлений будут платить за жилье разной площади в предстоящем отопительном сезоне. Это необходимо, чтобы проанализировать, будет ли достаточно имеющихся механизмов поддержки.

"Я подозреваю, что в итоге мы получим некий сценарий ценового потолка", - сказал Кариньш.

Премьер отметил, что стоимость отопления в разных самоуправлениях сильно различается - от 50 до более чем 300 евро за МВт.ч. Поэтому в самоуправлениях, где стоимость отопления превышает 300 евро, разрыв между размером счета и тем, сколько люди смогут заплатить, будет слишком большим и потребуется дополнительная поддержка.

Ранее правительство Латвии утвердило пакет мер по частичной компенсации домохозяйствам расходов на теплоснабжение в условиях роста цен на энергоресурсы на сумму почти 442,25 млн евро. Также предусмотрена поддержка предприятий в размере 200 млн евро.

Латвия
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