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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Сменился посол России в Иране

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Алексей Дедов назначен новым послом России в Иране, Леван Джагарян возглавит российскую дипмиссию на Шри-Ланке. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин.

Джагарян, занимавший должность посла в Иране с 2011 года, освобожден от должности указом президента, другим указом он назначен послом в республике Шри-Ланка и Мальдивской республике по совместительству.

Дедов с 2013 по 2019 возглавлял российскую дипмиссию в Пакистане, также работал во втором департаменте Азии МИД РФ и посольстве России в Иране.

Экс-посол России в Шри-Ланке Юрий Материй назначен послом России на Кабо-Верде.

Президент назначил послом России в Кабо-Верде 13 октября 2021 года Наталью Поклонскую, однако 2 февраля 2022 года она была освобождена от должности и назначена заместителем руководителя Россотрудничества.

Алексей Дедов Леван Джагарян РФ Иран Шри-Ланка
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