Минобороны РФ сообщило о поставках в зону СВО дополнительной защиты для бронетехники

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Дополнительные комплекты защиты для боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР) направлены в зону проведения специальной военной операции на Украине, сообщил начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков.

"Созданы комплекты дополнительной защиты для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 и обеспечены поставки данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения специальной военной операции", - сообщил Шестаков в статье, которая опубликована в газете Минобороны РФ "Красная звезда" в пятницу.

Он заявил, что принимающие участие в спецоперации на Украине "танковые и мотострелковые части и соединения обеспечены современными образцами бронетанкового вооружения и техники".

"Производимые промышленностью в настоящее время танки Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2М, боевые машины десанта БМД-4М по основным тактико-техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, а по отдельным превосходят их", - сообщил Шестаков.

"В рамках исполнения государственного оборонного заказа в период 2022-2024 годов предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные и модернизированные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при выполнении специальной военной операции", - заявил представитель Минобороны РФ.

По словам Шестакова, работы по созданию перспективного танка "Армата" продолжаются. "В рамках данного проекта будут созданы не только боевые машины, но и платформа (базовое шасси) для образцов вооружения, военной и специальной техники видов и родов войск", - сообщил Шестаков.