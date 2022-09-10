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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

В Молдавии не разрешили Air Moldova возобновить полеты в Москву

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Орган гражданской авиации Молдавии не дал разрешение компании Air Moldova на выполнение авиарейса Кишинев - Москва.

"В нынешних условиях осуществление рейса Кишинев - Москва не представляется возможным, в связи с тем, что нет надлежащих гарантий безопасности пассажиров", - говорится в его решении.

Накануне авиакомпания Air Moldova сообщила о том, что возобновит выполнение рейсов в Москву с 1 октября после их приостановки в феврале 2022 года. Орган гражданской авиации в свою очередь заявил, что "изучит ситуацию с точки зрения обеспечения безопасности полетов".

С конца февраля молдавские авиакомпании прекратили полеты в города России в связи с закрытием воздушного пространства Молдавии и Украины. Не возобновили перелеты в этом направлении после частичного открытия воздушного пространства Молдавии в сторону Европы.

Долететь из России в Молдавию и обратно можно было только с пересадкой в стране за пределами ЕС. Самые удобные аэропорты стыковки - Стамбул и Ереван.

Молдавия Air Moldova Москва
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