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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Власти Запорожской области запретили ввоз коммерческих грузов с Украины

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Запрет на въезд автомобилей с коммерческим грузом с территории Украины вводится на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

"В связи с участившимися случаями провоза контрафактных товаров на территорию Запорожской области со стороны сопредельных территорий Запорожья через контрольно-пропускной пункт "Васильевка" вводится полный запрет на въезд коммерческих грузов", - написал Балицкий в своем телеграм-канале в субботу.

Правила въезда гражданских автомобилей остаются прежним.

Васильевка находится вблизи линии соприкосновения, там организован единственный в области пропускной пункт.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Запорожская область
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